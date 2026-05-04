Die oberste Bankenaufseherin der Europäischen Zentralbank (EZB), Claudia Buch, hat die Regierungen der Euro-Zone vor einer ‌Senkung ⁠der Kapitalanforderungen für Banken gewarnt. Ein solcher Schritt würde angesichts einer ⁠schwachen Kreditnachfrage und eines risikoreichen Umfelds die Kreditvergabe kaum ankurbeln, sagte Buch am ‌Montag vor den Finanzministern der Eurogruppe. Stattdessen ‌könnten die Banken das ​Geld eher für Ausschüttungen an ihre Aktionäre verwenden als für mehr Darlehen an Unternehmen und Haushalte.