"Das heisst nicht, dass der Inflationskampf vorbei ist", wie die ING Bank in einem Kommentar zum Zinsentscheid schreibt. Viel Grund zum Feiern gibt es an der Inflationsfront nicht, und die Notenbank bleibe im Straffungsmodus. Die EZB hält in der Stellungnahme zum Zinsentscheid fest, dass die Inflation für "zu lange zu hoch" sei. Deshalb halte sie an der datenbasierten Analyse weiter fest. Ferner hat die EZB bekräftigt, dass sie auch in Zukunft weiter an der Zinsschraube drehen werde, damit die Geldpolitik genügend restriktiv bleibt.