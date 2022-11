"Preisänderungsrisiken und Liquiditätsschwierigkeiten machen die Finanzmärkte und Nicht-Bank-Finanzinstitute anfällig für ungeordnete Risikoanpassungen", sagte Guindos am Montag in einer Rede in Frankfurt. "Die Bestände an liquiden Vermögenswerten der Investmentfonds sind nach wie vor gering und könnten daher eine Marktkorrektur in einem Szenario mit Zwangsverkäufen verstärken."