In den Vereinigten Staaten wird für den 18. September mit der Zinswende gerechnet. Dort hält die Federal Reserve den geldpolitischen Schlüsselsatz derzeit noch in einer Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent. Auch wenn die Währungshüter auf beiden Seiten des Atlantiks die geldpolitischen Zügel schon bald lockern sollten, könnte ein Kursfeuerwerk an den Börsen und auch am Rentenmarkt ausbleiben, wo Anleihen und Teilschuldverschreibungen gehandelt werden: «Ein Schub für die Finanzmärkte dürfte mit den erwarteten Zinssenkungen nicht verbunden sein, die in den aktuellen Bewertungen von Aktien und Renten bereits berücksichtigt sind», erläutert Ökonom Heise.