Das Wachstum der reinen Elektroautos (BEV) betrug 58,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) mitteilte. Batterie-Pkw kamen damit auf einen Anteil an den gesamten Neuzulassungen von mehr als 22 Prozent. Ein Grund für den hohen Anstieg ist allerdings das schwache Vorjahresniveau: Die Nachfrage nach Elektroautos ist 2024 eingebrochen, weil infolge der Haushaltskrise eine Kaufprämie der Bundesregierung kurzfristig gestrichen wurde.