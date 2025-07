Die Zentralbankgouverneurin Elvira Nabiullina spielte auf einem Finanzforum in St. Petersburg am 2. Juli das Risiko einer systemischen Krise herunter und sagte, das russische Bankensystem sei «gut kapitalisiert» und verfüge über Kapitalreserven in Höhe von 8 Billionen Rubel (102 Milliarden Dollar). «Als Bankenaufsichtsbehörde sage ich mit voller Verantwortung, dass diese Sorgen absolut unbegründet sind», sagte sie.