Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing hatte am Mittwoch geunkt, es werde "in den nächsten 12 Monaten zu einer tieferen Rezession in Deutschland und Europa" kommen. Er erwarte eine Zunahme der Rückstellungen für faule Kredite. Sewings Amtskollege der ABN Amro, Robert Swaak, schlug einen ähnlichen Ton an und sagte am Dienstag eine Rezession in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres voraus. "Der Inflationsdruck ist das, worüber sich alle Sorgen machen", sagte er.