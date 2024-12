«Bei der 12-Monats-Inflation haben wir uns seitwärts bewegt», sagte Powell am Mittwoch auf einer Pressekonferenz. «Wenn wir über weitere Senkungen nachdenken, werden wir auf Fortschritte bei der Inflation achten.» Im Median sehen die US-Notenbanker jetzt nur noch einen halben Prozentpunkt an Zinssenkungen im nächsten Jahr - die Hälfte dessen, was im September erwartet wurde.