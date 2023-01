Am Markt werden immer wieder Stimmen laut, die Fed müsse die Märkte stärker berücksichtigen und Zinssenkungen im Lauf des Jahres in Betracht ziehen. Allerdings hat auch John Williams, Chef der Fed New York, weitere Zinserhöhungen in Aussicht gestellt. Ebenfalls am Donnerstag sagte der hochrangige Notenbanker, die entschiedene Straffungspolitik sei nicht zu Ende.