Die Fed warte allerdings auf weitere «gute Daten», die für stärkere Zuversicht sorgen sollten, dass man auf gutem Weg zum Inflationsziel sei. Händler an den Terminmärkten fühlten sich durch die Äusserungen des Fed-Chefs in der Erwartung bestärkt, dass die Zinswende am 18. September über die Bühne gehen dürfte.