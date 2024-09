In den drei Monaten per Ende August sank der Umsatz von 21,7 Milliarden auf 21,6 Milliarden US-Dollar, wie Fedex mitteilte. Das bereinigte operative Ergebnis sank von 1,6 Milliarden auf 1,2 Milliarden Dollar. Dabei belasteten eine geringere Nachfrage nach Priority-Diensten in den USA, ein Arbeitstag weniger sowie höhere Kosten etwa für Löhne das Quartal. Dafür nehmen Kunden vermehrt die günstigeren Standard-Dienste in Anspruch.