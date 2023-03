Und wie hängt das mit den Preissenkungen zusammen?

Da die Produktionskosten so niedrig sind, hat Tesla die beste Waffe, die man sich in so einem Spiel vorstellen kann, nämlich die Preiswaffe. Mit seiner heutigen Gewinnmarge kann Tesla den Preiskrieg ausrufen. Die meisten Autobauer schreiben bei elektrischen Autos eher Verluste oder «hauchdünne» Gewinne. Und über den Preiskrieg will Tesla seine Wachstumsziele erfüllen. Da Tesla deutlich schneller als der Elektroautomarkt wachsen will, müssen die Amerikaner den Etablierten Marktanteile abjagen.