In den USA sei eine Jahresendrally dennoch weiterhin im Bereich des ​Möglichen, sagte Analystin Ipek Ozkardeskaya von ‌der Swissquote Bank. «Aber sie wird ‌voraussichtlich nicht so stark ausfallen wie erhofft.» Der Dow Jones büsste in den letzten fünf Tagen 0,7 Prozent ein, dennoch ist das jüngste Rekordhoch des weltweit wohl bekanntesten Aktienindex nicht fern. Der Dow hatte es erst vor einer Woche bei 48.887 Punkten erreicht, bevor er an Kraft verloren und dann überwiegend geschwächelt hatte.