Wie die «Financial Times» am Mittwoch ‌unter Berufung auf Insider ‌berichtete, war das ​Jahreskontingent von knapp 500 Fahrzeugen in weniger als zwei Monaten nach der Markteinführung im Mai ausgeschöpft. Vor ‌allem in China sei die Nachfrage gross gewesen. Ferrari lehnte eine Stellungnahme ​ab. Das Unternehmen will am ​Donnerstag im ​Rahmen der Vorlage seiner Halbjahreszahlen über die ‌Marktresonanz des neuen Modells informieren. Der 550.000 Euro teure Viersitzer hatte wegen ​seines ​ungewöhnlichen Designs, das ⁠massgeblich von den ​ehemaligen Apple-Designern Jony Ive ⁠und Marc Newson stammt, ‌zahlreiche negative Kritiken erhalten.