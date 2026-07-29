Wie die «Financial Times» am Mittwoch unter Berufung auf Insider berichtete, war das Jahreskontingent von knapp 500 Fahrzeugen in weniger als zwei Monaten nach der Markteinführung im Mai ausgeschöpft. Vor allem in China sei die Nachfrage gross gewesen. Ferrari lehnte eine Stellungnahme ab. Das Unternehmen will am Donnerstag im Rahmen der Vorlage seiner Halbjahreszahlen über die Marktresonanz des neuen Modells informieren. Der 550.000 Euro teure Viersitzer hatte wegen seines ungewöhnlichen Designs, das massgeblich von den ehemaligen Apple-Designern Jony Ive und Marc Newson stammt, zahlreiche negative Kritiken erhalten.
(Reuters)