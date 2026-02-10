Das Ergebnis von Ferrari kletterte vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen um 9 Prozent auf 700 Millionen Euro, wie die Italiener am Dienstag in Maranello mitteilten. Analysten hatten im Schnitt nur mit 662 Millionen gerechnet. Auch im laufenden Jahr dürfte der Schwung anhalten. Dann sollen es im Gesamtjahr mindestens 2,93 Milliarden operatives Ergebnis sein. Das wäre ein Plus von fast sechs Prozent und auch etwas mehr als die durchschnittliche Schätzung von Fachleuten. Die Aktie zog in Mailand nach der Mitteilung um 7,4 Prozent auf gut 302 Euro an.