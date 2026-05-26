Der mehr als ‌2,2 Tonnen schwere «Luce» verfügt über vier Elektromotoren mit einer Gesamtleistung von mehr als 1000 PS. Die Höchstgeschwindigkeit ​liegt ​bei über 310 Kilometern ⁠pro Stunde. Die Reichweite gab Ferrari ​mit mehr als ⁠500 Kilometern an. Um das typische Ferrari-Gefühl zu ‌erhalten, verstärkt der Luce die natürlichen Vibrationsgeräusche des Elektroantriebs. Im Innenraum setzt Ferrari im ‌Gegensatz zu Herstellern wie Tesla zudem auf ​physische Bedienelemente.