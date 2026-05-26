Mit dem Modell «Luce» (Licht) wagt der italienische Autokonzern Ferrari einen strategischen Kurswechsel, während Konkurrenten wie Porsche und Lamborghini ‌ihre Elektro-Ambitionen wegen schwacher Nachfrage zuletzt zurückschraubten. Der ‌Preis liegt bei ​550.000 Euro, die Auslieferung soll im vierten Quartal beginnen.

Bei der Entwicklung arbeitete Ferrari mit dem ehemaligen Apple-Designchef Jony Ive zusammen. Der viertürige Luce ist der erste ‌Fünfsitzer von Ferrari und zielt mit einem 600 Liter fassenden Kofferraum auch auf wohlhabende Familien ab. Zudem will ​der Konzern eine technikaffine Kundschaft ​ansprechen seine Chancen auf Märkten wie ​China verbessern, wo grosse Verbrennerfahrzeuge stark besteuert werden.

Der mehr als ‌2,2 Tonnen schwere «Luce» verfügt über vier Elektromotoren mit einer Gesamtleistung von mehr als 1000 PS. Die Höchstgeschwindigkeit ​liegt ​bei über 310 Kilometern ⁠pro Stunde. Die Reichweite gab Ferrari ​mit mehr als ⁠500 Kilometern an. Um das typische Ferrari-Gefühl zu ‌erhalten, verstärkt der Luce die natürlichen Vibrationsgeräusche des Elektroantriebs. Im Innenraum setzt Ferrari im ‌Gegensatz zu Herstellern wie Tesla zudem auf ​physische Bedienelemente.

(Reuters)