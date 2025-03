Mit den um bis zu 10 Prozent höheren Preisen für einige seiner Modelle will Ferrari auf die Autozölle des US-Präsidenten Donald Trump reagieren. Der italienische Hersteller gab am Donnerstag bekannt, dass seine Gewinnmargen sinken könnten, bestätigte aber seine Finanzprognose für das laufende Jahr und beruhigte damit die Anleger. Die Ferrari-Aktie stieg an der Börse in Mailand um bis zu 2,6 Prozent.