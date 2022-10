Experten rechnen nicht damit, dass die Festhypotheken in den kommenden Monaten noch in einem grösseren Umfang teurer werden. Die Zentralbanken werden sich hüten, die Leitzinsen nächtstes Jahr in einer Rezession weiter zu erhöhen. Dies gilt insbesondere für die Eurozone mit den zahlreichen überschuldeten Staathaushalten. Senkt die Europäische Zentralbank (EZB) im nächsten Jahr die Zinsen sogar wieder, dürfte wohl auch die SNB wie in der Vergangenheit gleichziehen.