Die Fiat-Mutter Stellantis hat für das kommende Jahr steigende Dividenden angekündigt. Für 2025 strebt der Vorstand des weltweit viertgrössten Autobauers eine Ausschüttung am oberen Rand der Spanne von 25 bis 30 Prozent an statt der 25 Prozent wie in den vergangenen Jahren. «Das Unternehmen wird weiterhin Aktienrückkäufe und Dividenden nutzen, um überschüssige Barmittel an die Aktionäre zurückzugeben», teilte Stellantis am Donnerstag im Vorfeld des Investorentages mit.