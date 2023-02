Dieses Mehr an Arbeit an der Zinsfront wurde an der Nasdaq nicht mit Abschlägen, sondern mit einem neuerlichen Kursfeuerwerk begleitet. Zum Schluss notierte der Index zwei Prozent im Plus. Nach Börsenschluss legten Meta dank vom Markt als sehr gut taxierte Unternehmenszahlen und Nvidia im Sog des Marktfiebers um die künstliche Intelligenz weiter kräftig zu. Und bei den ersten vorbörslichen Indikationen steht der Nasdaq heute morgen erneut ein Prozent höher bei 12'350 Punkten.