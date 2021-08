Am Mittwoch fällt die Aktie von Cembra im frühen Handel über 2 Prozent auf 67,60 Franken. Damit nähert sie sich wieder dem Tiefstand vom Montag, als der Titel über 30 Prozent abgesackt war. Grund: Die Migros beendet per Mitte 2022 ihren 15 Jahre alten Deal bei der Herausgabe der Cumulus-Kreditkarte mit Cembra. Am Dienstag hatte es bei der Aktie eine kleine Erholung gegeben.

Nachdem bereits am Montag die Analysten der Zürcher Kantonalbank und der Bank Vontobel die Daumen für die Cembra-Aktie gesenkt hatten, ziehen nun andere Experten nach. Die Deutsche Bank senkt das Rating für Cembra auf "Hold" von "Buy" und reduziert das Kursziel auf 78 von 118 Franken. Das Ende der Partnerschaft mit Migros bei den Kreditkarten sei für Cembra ein grosser Verlust, schreibt Analyst Benjamin Goy. Die Zusammenarbeit stehe für einen Löwenanteil des Kreditkarten-Portfolios und die Auswirkungen auf die Gewinnentwicklung seien beträchtlich.

Die Ungewissheit über die Wechselbereitschaft der Kartenbesitzer sei gross und die Prognosen ab 2023 entsprechend schwierig. Diese Unsicherheit könne auch mit einer attraktiven Dividendenrendite von 5,5 Prozent nicht aufgewogen werden. Die Titel würden mit einem bedeutenden Aufschlag ggegenüber den europäsischen Banken gehandelt, so die Bank weiter.

Etwas optimistischer ist der Experte von Julius Bär. Analyst Roger Degen senkt das Kursziel für Cembra auf 75 von 115 Franken. Die Einstufung lautet aber weiterhin "Buy". Das Migros-Geschäft sei der wichtigste organische Wachstumstreiber und mache rund einen Drittel der Erträge von Cembra aus. Der Wegfall des Geschäfts indiziere ab 2022 einen Rückgang des Nettogewinns von 10 bis 15 Prozent. Dennoch sieht Degen auch bei seinem neuen Kursziel weiterhin genügen Aufwärtspotenzial für die Aktien der Bank, um sie weiterhin zum Kauf zu empfehlen.

Langfristig orientierte Anlegerinnen und Anleger könnten sich durchaus überlegen, bei der Cembra-Aktie einzusteigen. Allerdings sind weitere Kursrückgänge möglich, wie der heutige Mittwoch zeigt. Die Aktie zeigt derzeit noch keine solide Bodenbildung. Und heftige Kursgewinne werden wohl auch mittelfrisig nicht drinliegen.

(cash/AWP)