Die Dividendenausschüttungen dürften gemäss der Daten bei Bloomberg beim Transportunternehmen Kühne+Nagel in den nächsten drei Jahren um weitere 12 Prozent sinken. Grösser dürfte der Dividendenrückgang nur bei Holcim (-33 Prozent) ausfallen, die erwartete Dividendenrendite für 2025 liegt noch bei 2,8 nach 4,8 Prozent (mehr dazu hier). Das ist auf die Abspaltung des US-Geschäfts in die Amrize zurückzuführen. Zum amerikanischen Zementkonzern liegen noch keine Schätzungen zu den künftigen Dividendenzahlungen über den Drei-Jahres-Horizont vor.