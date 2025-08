Gold ist mittlerweile so teuer geworden, dass die weltweite Nachfrage der Schmuckhersteller laut der jüngsten Prognose des World Gold Council (WGC) in diesem Jahr stark nachgelassen hat - von 435 Tonnen im ersten Quartal auf 356 Tonnen im zweiten. Das WGC prophezeit einen weiteren Preisanstieg in der zweiten Jahreshälfte, wenn auch leicht verlangsamt.