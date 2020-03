Keine zwei Wochen nach der Notfall-Zinssenkung um 50 Basispunkte legte die US-Notenbank Sonntagnacht nach. Anlässlich einer ausserplanmässigen Anpassung reduziert sie den Leitzins auf fast null Prozent. Zudem kündigt sie ein mit mindestens 700 Milliarden Dollar dotiertes Programm zum Kauf von Anleihen an. Experten hatten erst für kommenden Mittwoch mit neuen Massnahmen im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie gerechnet. Nicht wenige gingen dabei von einer zahmeren Zinssenkung aus. Diese neusten Massnahmen würden regelrecht nach Panik riechen, so verlautet aus den Handelsräumen hiesiger Banken.

Und tatsächlich fällt die Reaktion der Aktienanleger überraschend unterkühlt aus. In den letzten Handelsminuten geriet der japanische Nikkei Index noch einmal ins Rutschen und beendete die Börsensitzung am frühen Montagmorgen mit einem Minus von 2,5 Prozent. Nach dem Kursfeuerwerk vom Freitag werden die US-Aktien-Futures im asiatischen Handel um rund 5 Prozent tiefer gestellt.

Diesen negativen Vorgaben kann sich der Schweizer Aktienmarkt nicht entziehen. Der Swiss Market Index (SMI) fällt um 325 Punkte oder 3,9 Prozent. Die ausserplanmässige US-Zinssenkung schreckt die Aktienanleger auch hierzulande auf. Man schliesst alleine schon von der Höhe des Zinsschritts darauf, dass die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie sehr viel einschneidender sein könnten als ursprünglich gedacht.

Aktien von UBS und CS verlieren klar

Die Bank Vontobel geht davon aus, dass die Pandemie ab Mitte des zweiten Quartals eingegrenzt werden kann. Die Zürcher Bank rechnet deshalb nicht nur mit einem wirtschaftlich schwachen ersten Quartal, sondern auch mit einem sehr schwachen zweiten Quartal. Das gilt insbesondere für Nordamerika und Europa. Danach sollte sich die Situation kontinuierlich normalisieren.

Geht es nach der Zürcher Kantonalbank, dann werden in den kommenden Tagen weitere Notenbanken nachziehen und ihre Leitzinsen senken oder mit geldpolitischen Stimulierungsmassnahmen aufwarten. Besonders gefordert seien zurzeit aber vielmehr die Regierungen, da diese den in Schwierigkeiten geratenen Unternehmen, insbesondere kleineren und mittleren Firmen, rasch und unbürokratisch helfen müssen. Von Kurzarbeit über Zahlungsaufschiebungen und Nullzinskredite bis hin zu Staatsbeteiligungen stehe ihnen dabei ein ganzes Arsenal an Instrumenten zur Verfügung.

Die Bankaktien geraten erneut unter die Räder, ächzen die Banken doch unter den Folgen negativer Einlagezinsen. Hinzu kommt, dass die fallenden Börsenkurse auf die Höhe der verwalteten Vermögen und damit auf die Ertragslage drücken. Die Aktien von UBS, Credit Suisse und Julius Bär verlieren zur Stunde bis zu 8 Prozent. Damit belaufen sich die Kursverluste alleine seit Ende Februar auf nahezu 40 Prozent. Erst am Freitag überarbeitete der UBS-Bankenanalyst seine Gewinnerwartungen für die hiesigen Banken mit dem dicken Rotstift. Andere Berufskollegen könnten nun ebenfalls versucht sein, ihre Schätzungen zu reduzieren.

Selbst der Goldpreis gibt kräftig nach

Von grösseren Abgaben berichten Beobachter auch bei den Nebenwerten. Die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie trifft sie besonders stark. Der Abschlag von 34 Prozent bei der Aktie von AMS erklärt sich allerdings mit dem Abgang der Bezugsrechte für die anstehende Kapitalerhöhung. Um den Abgang bereinigt, beträgt das Minus "bloss" 2 Prozent. Ansonsten trennen sich die Anleger vor allem von Aktien problembehafteter Unternehmen wie etwa jenen des Solarzulieferers Meyer Burger (-18 Prozent), des Automobilzulieferers Komax (-15 Prozent) oder des Basler Detailhandelskonzerns Dufry (-12 Prozent).

Mit einem blauen Auge kommen hingegen die Indexschwergewichte Nestlé, Roche und Novartis davon. Der Genussschein von Roche notiert gegen den Trend um 0,9 Prozent höher. Bei diesen drei Unternehmen gilt das Tagesgeschäft als weitestgehend von der konjunkturellen Entwicklung unabhängig. Hinzu kommt, dass Anleger im Tiefzinsumfeld einen Ersatz für Anleihen in diesen Aktien sehen. Verkäufe in den SMI-Futures hinterlassen allerdings auch bei den Indexschwergewichten Spuren.

Selbst der Goldpreis gerät am frühen Montagmorgen unter Verkaufsdruck. Die Feinunze verliert zur Stunde um die 3 Prozent. Das ist untypisch, nutzen Anleger das Edelmetall doch als Krisen-Währung.