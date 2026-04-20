Die jüngsten Aussagen der ‌UniCredit wollte das Ministerium nicht kommentieren. Die Mailänder haben der Commerzbank für den Fall einer Übernahme einen ​deutlich höheren Gewinn in Aussicht gestellt. ​Der Nettogewinn soll bis ​2028 auf rund 5,1 Milliarden Euro steigen. Dies seien ‌600 Millionen Euro mehr als die bisherige Konsensschätzung von 4,5 Milliarden Euro. UniCredit zufolge ist die ​Commerzbank ​nicht ausreichend auf ⁠künftige Herausforderungen vorbereitet und konzentriere ​sich zu sehr ⁠auf kurzfristige Ziele.