Die Krise vor zwei Jahren habe damals zum Glück relativ schnell aufgehalten werden können, meinte ein Händler weiter. Heute aber würden der ungelöste Haushaltsstreit in den USA und anhaltende Handelskonflikte die Stimmung an der Börse zusätzlich, belasten. Und hier sei eine schnelle Einigung in beiden Fällen nicht in Sicht. «So löst die Angst vor einer neuen Bankenkrise jetzt die Euphorie über eine gut laufende Berichtssaison und eine weiterhin robuste Nachfrage im Bereich Künstliche Intelligenz ab», schreibt ein Stratege in seinem heutigen Kommentar.