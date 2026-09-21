Fellmann scheidet derweil aufgrund der um ein Jahr verlängerten Amtszeitbeschränkung aus der UEK aus, wie es weiter hiess. Er ist seit Anfang 2014 Mitglied der Kommission, die von Mirjam Eggen präsidiert wird und über das schweizerische Übernahmewesen wacht. Die Oberaufsicht und die Wahl ihrer Mitglieder obliegt dem Verwaltungsrat der Finma.