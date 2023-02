Die Europäische Kommission habe am 22. Februar die uneingeschränkte wettbewerbsrechtliche Freigabe erteilt, heisst es in einer gemeinsamen Mitteilung der beiden Unternehmen vom Donnerstag. Gemäss der Mitteilung haben letzte Woche (16.2.) bereits die chinesischen Behörden die Fusion bewilligt. Somit sei die Wettbewerbsfreigabe in neun der zehn Rechtsordnungen erteilt, die zur Erfüllung der Angebotsbedingung erforderlich seien, heisst es in der Mitteilung.