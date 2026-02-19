Das Konzernergebnis sei auf rund 160 (112) Millionen Euro gestiegen und liegt ‌damit am oberen Rand der Prognosespanne von 150 bis 160 Millionen Euro. Der Wachstumskurs soll im neuen Geschäftsjahr ​fortgesetzt werden. Der Vorstand erwartet für ​2026 ein Umsatzplus von fünf bis ​zehn Prozent sowie eine Steigerung des Konzernergebnisses von fünf bis ‌15 Prozent.