Der Konzernumsatz von FlatexDegiro dürfte bei rund 560 Millionen Euro (2024: 480 Millionen Euro) liegen und damit die Zielvorgabe von 530 bis 550 Millionen Euro übertreffen, wie das im Nebenwerteindex MDax gelistete Unternehmen am Mittwoch auf Basis vorläufiger, ungeprüfter Zahlen mitteilte.
Das Konzernergebnis sei auf rund 160 (112) Millionen Euro gestiegen und liegt damit am oberen Rand der Prognosespanne von 150 bis 160 Millionen Euro. Der Wachstumskurs soll im neuen Geschäftsjahr fortgesetzt werden. Der Vorstand erwartet für 2026 ein Umsatzplus von fünf bis zehn Prozent sowie eine Steigerung des Konzernergebnisses von fünf bis 15 Prozent.
An der Geschäftsentwicklung will FlatexDegiro die Aktionäre verstärkt teilhaben lassen. Daher sollen künftig 20 Prozent des Konzernergebnisses an die Anteilseigner ausgeschüttet werden. Hieraus würde sich für 2025 eine Anhebung der Dividende auf rund 30 Cent je Aktie ergeben, nach vier Cent je Anteilsschein 2024. Vorstand und Aufsichtsrat beabsichtigen, die neuen Grundsätze zur Kapitalallokation bereits beim Gewinnverwendungsvorschlag zur ordentlichen Hauptversammlung am 2. Juni 2026 zu berücksichtigen.