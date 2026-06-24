Optionsdaten zufolge sehen Händler eine ⁠Wahrscheinlichkeit von etwa 40 Prozent, dass die Aktien bis Mitte September unter 130 Dollar notieren, erklärte Christopher Jacobson von der Susquehanna Financial Group. Zwar weisen SpaceX-Optionen insgesamt noch eine leichte ‌Aufwärtstendenz auf. Bei Kontrakten mit Fälligkeit von Juli bis September und Basispreisen zwischen 125 und 190 Dollar kommen laut LSEG-Daten jedoch fast zwei Put-Optionen auf jede offene Call-Option, was auf eine defensive Positionierung hindeutet. Call-Optionen verbriefen das Recht, Aktien in der Zukunft zu einem festgelegten Preis zu kaufen, während Put-Optionen das ‌Recht zum Verkauf bieten. Das sei aber nicht ungewöhnlich, «wenn man die Performance von heissen Börsengängen in der unmittelbaren Zeit nach ​der Emission und den Absicherungsbedarf rund um die Freigabefristen betrachtet», sagte Ophir Gottlieb, Chef von Capital Market Laboratories.