Mit 48,9 Millionen lagen sie 97,2 Prozent höher als im Jahr davor, wie der Konzern am Montag mitteilte. Dank des Wegfalls von Corona-Reiserestriktionen sei die Nachfrage von Privatreisenden ab März dynamisch gestiegen. Zum Jahresende seien mehr Geschäftsreisende hinzugekommen. Zum laufenden Jahr äusserte sich Fraport-Chef Stefan Schulte zuversichtlich: "Mit der breiten Reiselust im Rücken erwarten wir 2023 weiteres Wachstum." Fraport bereite sich darauf mit Hochdruck vor. Im vergangenen Jahr war der Betrieb in Frankfurt wie an vielen anderen Flughäfen wegen Personalmangels gestört. "Es wird fordernd bleiben", ergänzte Schulte.