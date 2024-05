Im Gegenzug stellt das Start-up-Unternehmen aus Oberpfaffenhofen bei München Frankreich Investitionen über bis zu 400 Millionen Euro in Aussicht, wie Lilium am Montag mitteilte. Gespräche mit der französischen Regierung über Subventionen und Kreditbürgschaften seien weit fortgeschritten und sollen in den nächsten Wochen abgeschlossen werden. In Deutschland waren Lilium und der Konkurrent Volocopter mit der Bitte um Bürgschaften bei den Landesregierungen in Bayern und Baden-Württemberg auf taube Ohren gestossen. Die Länder hielten das für zu riskant.