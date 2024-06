Der europäische Flugzeugbauer Airbus muss Abstriche an seinen Zielen machen. Grund dafür seien vor allem wachsende Probleme bei den beiden Triebwerkslieferanten für das Kurzstrecken-Modell A320, den Verkaufsschlager des französisch-deutschen Unternehmens, sagte Vorstandschef Guillaume Faury am Montag in Toulouse. Statt der geplanten 800 würden in diesem Jahr wohl nur 770 Flugzeuge ausgeliefert, teilte Airbus mit. Ohne die Rücknahme der Ziele hätte Airbus Ende des Monats die ersten Flugzeuge ohne Triebwerke ausliefern müssen, räumte Faury ein. Auch die Unsicherheit um die Zukunft des Zulieferers Spirit Aerosystems, der Strukturteile für den A350 und A220 baut, habe zu der Entscheidung beigetragen.