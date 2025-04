Der Swiss Market Index büsste am Freitag zum Handelsschluss 5,1 Prozent ein auf 11'648,83 Punkte, wobei er im Handelsverlauf auf ein neues Jahrestief von 11'543 Punkten gesunken war. Die Panik an den Märkten zeigte sich auch am Volatilitätsindex VSMI, der allein am Freitag um fast 23 Prozent zulegte. Im Wochenverlauf verlor der SMI damit 9,3 Prozent. Seit dem Jahreshoch bei knapp 13'200 Punkten Anfang März hat der hiesige Leitindex gar rund 12 Prozent oder 1600 Punkte eingebüsst.