Unternehmen wie Invesco, Fidelity International und JPMorgan Asset Management setzen verstärkt auf höhere Aktienkurse der Technologieaktien in den USA, in Asien und in Schwellenländern. Die riskante Wette besteht darin, dass US-Präsident Donald Trump zwar droht, die Wirtschaftsordnung erneut zu stören, dann aber dennoch eine Rolle rückwärts machen wird.