Das Schweizer Fondshaus GAM Holding rechnet für 2023 mit einem Nettoverlust zwischen 105 und 110 Millionen Franken. Im Vorjahr betrug der Fehlbetrag 309,9 Millionen Franken. Das Unternehmen kündigte am Donnerstag gleichzeitig den Rückkauf von bis zu drei Millionen eigenen Aktien für 0,425 Franken je Titel an. Der Rückkauf soll am Freitag starten und bis 17. Januar 2024 laufen. Am Mittwoch war die GAM-Aktie mit 0,38 Franken aus dem Handel gegangen. Im Sommer hatte eine Investorengruppe um den französischen Milliardär Xavier Niel das Ruder bei der angeschlagenen GAM übernommen, nachdem ein Übernahmeversuch der britischen Liontrust gescheitert war.