In der 40. Jahresliste der Milliardäre der Welt führt Musk zum zweiten Mal in Folge mit einem geschätzten Vermögen von 839 Milliarden Dollar. Gegenüber dem Vorjahr stieg sein Nettovermögen um eine halbe Billion US-Dollar, was vor allem auf den Wertanstieg bei SpaceX zurückzuführen ist. Der von Musk gegründete Weltraumkonzern will noch in diesem Jahr an die Börse gehen. Musk ist der erste Mensch der Welt, der jemals die 800-Milliarden-Dollar-Marke überschritten hat.