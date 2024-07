Von den beiden Sparten verzeichnete die grössere Division Flooring Systems, also das Geschäft mit Bodenbelägen und Bauklebstoffen, einen Umsatz von 389,2 Millionen Franken, ein Minus in Lokalwährungen von 2,9 Prozent. Hier hätten die anhaltend hohen Baukosten und Zinsen für verhaltene Aktivitäten in der Bauindustrie gesorgt. Dies sei sowohl im Neubau- als auch im Renovationsbereich deutlich spürbar gewesen, heisst es dazu.