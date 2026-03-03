Der Umsatz reduzierte sich um 3,3 Prozent auf 1,09 Milliarden Franken, in Lokalwährungen ergab sich ein moderateres Minus von 0,3 Prozent. Die regionale Entwicklung sei unterschiedlich verlaufen, teilte Forbo am Dienstag mit. Während der Umsatz in Europa in Lokalwährungen leicht zugenommen habe, hätten die Regionen Asien-Pazifik sowie Amerikas jeweils leichte Rückgänge verbucht.