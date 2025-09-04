Ex-EMS-Manager zum interimistischen CFO ernannt

Um eine lückenlose Führung des Unternehmens sicherzustellen, hatte Forbo Ende Juli angekündigt, die CFO-Position noch vor dem Ausscheiden von Andreas Jaeger interimistisch zu besetzen. Nun stehe fest, dass Peter Germann ab dem 1. Oktober interimistisch die CFO-Funktion übernehmen werde. «Es ist vorgesehen, dass Peter Germann seine Interimsfunktion bis zur Übergabe an den künftigen CFO ausüben wird», schrieb das Unternehmen.