Für das Jahr 2024 gibt sich Forbo zurückhaltend: Die Aussicht auf eine baldige Erholung des Marktumfelds sei aktuell nicht gegeben, was das Unternehmen entsprechend im Jahr 2024 nochmals "in allen Bereichen der Organisation fordern" werde. Insgesamt gehe Forbo aber von einem Wachstum in Lokalwährungen beim Umsatz und dem Konzernergebnis aus.