Ford hob den Ausblick jedoch nicht im ‌vollen Umfang der Rückerstattung an, da der Konzern mit höheren Materialkosten konfrontiert ist. Das Unternehmen hat insbesondere mit Engpässen bei der Beschaffung von Aluminium für seinen ​lukrativen ​Pick-up F-150 zu kämpfen, nachdem es ⁠beim wichtigen US-Zulieferer Novelis im Jahr 2025 zu ​zwei Grossbränden gekommen war. ⁠Daten des Analysehauses Catalyst IQ zufolge fielen die Lagerbestände des F-150 im ‌April im Jahresvergleich um 38 Prozent. Die Produktion der F-Serie dürfte im ersten Quartal um zwölf Prozent gesunken sein, erklärte JPMorgan-Analyst ‌Ryan Brinkman unter Berufung auf Zahlen von S&P Global ​Mobility. Der F-150 ist seit mehr als 40 Jahren das meistverkaufte Fahrzeug in den USA.