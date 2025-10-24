Das Feuer im September in der Fabrik von Novelis werde vor Steuern und Zinsen zwischen 1,5 und zwei Milliarden Dollar kosten, teilte Ford mit. Der Konzern aus Detroit senkte seine Jahresprognose für den Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) auf 6,0 bis 6,5 Milliarden Dollar. Zuvor hatte Ford 6,5 bis 7,5 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt. Die Ford-Aktie gab nachbörslich um rund drei Prozent nach.