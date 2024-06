Von 2013 bis 2018 produzierte Ford im Saarland eine Elektroversion des Focus, dies aber nur in kleiner Stückzahl und ohne grossen Erfolg. Das neue Auto geht in die Massenproduktion, das Kölner Werk hat eine Kapazität von 250'000 Elektrofahrzeugen pro Jahr. Neben dem nun begonnenen kompakten Geländewagen - dem Ford Explorer - soll noch ein zweiter Elektro-Pkw in der Domstadt gefertigt werden.