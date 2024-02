Grund seien Qualitätskontrollen, teilte der US-Autobauer am Freitag mit. Details zu der Überprüfung nannte Ford nicht. Der Lieferstopp habe am 9. Februar begonnen. Wann die im Januar begonnene Auslieferung des Elektro-Pickup wieder aufgenommen werden kann, blieb zunächst unklar. Die Auslieferung der ersten neu entwickelten gasbetriebenen F-150 Pickups des Modelljahrs 2024 an die Händler habe indes in dieser Woche begonnen. Im vergangenen Monat hatte Ford angekündigt, die Produktion des E-Pickups F-150 Lightning zu drosseln, da die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen (EVs) geringer war als erwartet.