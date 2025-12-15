Ford: Langfristig Tausende neue Stellen

Die Abschreibung von 19,5 Milliarden Dollar wird hauptsächlich im vierten Quartal verbucht und erstreckt sich bis ins Jahr 2027. Etwa 8,5 Milliarden Dollar entfallen auf die gestrichenen E-Auto-Modelle, rund sechs Milliarden auf die Auflösung eines Batterie-Gemeinschaftsunternehmens mit SK On aus Südkorea und fünf Milliarden auf weitere projektbezogene Ausgaben. Während es kurzfristig zu Entlassungen in einem Batteriewerk in Kentucky kommen wird, will Ford langfristig Tausende von Mitarbeitern für die Produktion von Benzin- und Hybridmodellen einstellen. Gleichzeitig hob der Konzern seine Prognose für den bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern für 2025 auf etwa sieben Milliarden Dollar an.