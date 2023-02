Der operative Gewinn habe 10,4 Milliarden Dollar betragen, teilte der zweitgrösste US-Autobauer mit Sitz in Dearborn am Donnerstagabend mit. Das Unternehmen selbst hatte 11,5 Milliarden vorhergesagt. "Wir hätten im vergangenen Jahr viel besser abschneiden müssen", erklärte Konzernchef Jim Farley. Der Konzern habe "etwa zwei Milliarden Dollar an Profit auf dem Tisch liegen lassen". Der Umsatz im vierten Quartal stieg auf 44 Milliarden Dollar nach 37,7 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Der Nettogewinn fiel auf 1,3 Milliarden Dollar nach 12,3 Milliarden. Die Ford-Aktie gab zunächst mehr als sieben Prozent nach.