Derweil hat der Franken auch zum Euro etwas nachgegeben. Das Euro/Franken-Paar steht aktuell bei 0,9238 nachdem es am Donnerstagmorgen nur knapp über der 92 Rappen-Marke gestanden hatte. Mit ihren begleitenden Kommentaren zu einer bei Bedarf erhöhten Bereitschaft zu Devisenmarktinterventionen hat die SNB am Vortag den Franken etwas abwerten lassen.