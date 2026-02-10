In einer Analyse unter der Leitung von Andrew Watrous heisst es, dass der Euro-Franken-Kurs voraussichtlich weiter fallen wird, da die Kaufkraftparität den Schweizer Franken unterstützt. Gleichzeitig überschätzen Anlegerinnen und Anleger die Wahrscheinlichkeit, dass die SNB den Kurs um 0,92 Franken verteidigen wird – ein Niveau, an dem die Notenbank in der Vergangenheit bereits eingriff. Aktuell notiert das Währungspaar bei etwa 0,9140, dem schwächsten Stand seit 2015.