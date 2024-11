Die Erwartungen stiegen, dass die SNB ihre Politik fortsetzen würde. Doch die höhere Inflation in der Schweiz, geopolitische Themen und fallende Renditen drückten den Wechselkurs bis zum Spätsommer wieder in Richtung der Tiefststände. Mit Blick in die Zukunft sprechen die Normalisierung der Volatilität und die Neubewertung der Endkurse in vielen G10-Ländern für einen schwächeren Franken bis zum Jahresende. Das Risiko der US-Präsidentschaftswahlen ist nun geringer. «Die Politik bleibt jedoch ein Hindernis und erfordert umsichtiges Risikomanagement für Franken-Shorts», so Sharma.